Burlonas propõem desinfetar casa em Coimbra

Equipadas com um borrifador com detergente, três mulheres apresentaram-se como funcionárias da Segurança Social e propuseram desinfetar a casa a um homem, de 48 anos, em Casconha, Coimbra.Na realidade eram burlonas e fugiram com mil euros e peças em ouro. Para ganharem a sua confiança, alegaram que conheciam a mãe, que morreu recentemente, e a irmã. Borrifaram as divisões da casa com o detergente, que diziam ser um produto eficaz contra o novo coronavírus. Ao avistarem um cofre pediram lixívia para ajudar na desinfeção. Foi nessa altura que fugiram com os bens.



A vítima viu-as entrar num carro branco com um homem ao volante. A GNR de Coimbra apela à população para desconfiar de estranhos e exigir identificações.



