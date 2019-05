Burocracia deixa helicópteros parados

O nível II do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) começou esta quarta-feira com menos 17 meios aéreos do que estava previsto.Dos 38 helicópteros e aviões previstos, só 21 estavam ontem nas respetivas bases.De acordo com o Ministério da Defesa "a disponibilização destes meios está dependente do cumprimento do Código dos Contratos Públicos e da emissão do visto prévio do Tribunal de Contas para cada um dos contratos, existindo a expectativa de que os meios aéreos possam estar disponíveis o mais rapidamente possível".Por outro lado, o Tribunal de Contas garante que até ontem de manhã tinha entrado "apenas um contrato relativo a esta situação" e que "após a apreciação preliminar do processo, o mesmo foi devolvido para complemento de instrução e esclarecimento, a 6 de maio. O Tribunal de Contas aguarda ainda a resposta."Já ao final da tarde de ontem, o mesmo Tribunal de Contas adiantou que outros nove pedidos de fiscalização prévia destes contratos deram entrada pelas 14h45.