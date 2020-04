"Buscar inspiração para tese": PSP manda para trás 4680 pessoas durante operação Páscoa em Casa

Uma estudante de mestrado que ia à Costa de Caparica "buscar inspiração para tese", um homem que "ia regar a horta", uma mulher e o filho que queriam "visitar a avó", um jovem que pretendia "encontrar-se com a namorada". Estas foram algumas das justificações dadas à PSP de Lisboa nas várias operações de controlo durante os cinco dias da operação Páscoa em Casa e que levaram os agentes a barrar o caminho a 4680 pessoas por falta de justificação, numa altura em que a circulação entre concelhos estava proibida, exceto por motivos profissionais.De acordo com dados revelados esta quarta-feira, entre quinta e segunda-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP realizou 245 operações de trânsito e 695 operações de fiscalização e sensibilização. Neste período foram fiscalizadas 120 226 viaturas nas estradas e 48 641 pessoas que se deslocavam em transportes públicos, o que demonstra que a maioria da população até cumpriu com as determinações para só sair de casa em caso de necessidade e para ir trabalhar.Os agentes da PSP de Lisboa detiveram ainda 32 pessoas por desobediência e quatro por violência doméstica –neste caso em resultado do acompanhamento de casos anteriormente conhecidos e nos quais a Polícia manteve contactos com as vítimas.Em termos nacionais, a PSP efetuou 1490 operações de fiscalização rodoviária, nas quais foram mandadas parar 346 270 viaturas. Estas ações levaram à detenção de 43 condutores sem carta e outros dez por estarem alcoolizados.