Meio milhão em dinheiro vivo foi apreendido a um empresário com ligações a Pedro Calado. O presidente da Câmara do Funchal está debaixo de fogo e todos que com ele se cruzaram acabam por ser arrastados para este processo. O referido empresário, sabe o CM, tinha o dinheiro num cofre e para já não o terá conseguido justificar.









