Buscas da PJ em clínicas médicas de Lisboa e Margem Sul por fraude ao SNS

A Polícia Judiciária efetuou, esta quarta-feira uma operação que incluiu sete buscas domiciliárias e não domiciliárias, a clínicas médicas e um gabinete de contabilidade, localizados em Lisboa e na Margem Sul.Segundo informa a PJ em comunicado, em causa está um esquema de fraude ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), no qual uma empresa de prestação de serviços médicos "submeteu a reembolso do SNS, com base na convenção em vigor, requisições médicas destinadas a realização de exames complementares de diagnóstico, que foram concretizadas por intermédio de outra entidade não convencionada". Os exames em questão eram de radiologia, mais especificamente ecografias ginecológicas.No decorrer da operação foram apreendidos documentos e ficheiros informáticos, relacionados com contabilidade, bem como requisições médicas e mensagens de email.