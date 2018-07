Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas inúteis por homem ferido que afinal já estava no hospital

Homem pede socorro no Gerês e obriga a mobilizar meios que incluíram helicoptero.

Por Manuel Jorge Bento | 08:44

Um homem, de 39 anos, pediu socorro depois de ter partido uma perna ao cair quando passeava pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês, entre as Sete Lagoas e Cabril, às 10h55 de domingo. Foram mobilizados para o local quatro socorristas da Cruz Vermelha do Gerês, vários elementos do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR e até um helicóptero do INEM.



Quatro horas depois, os meios envolvidos foram avisados de que a vítima já estava no hospital e tinha-se deslocado por meios próprios.



O homem não conseguiu precisar o local onde se encontrava. Nas buscas, os socorristas, os militares e o piloto do helicóptero tiveram que recorrer às coordenadas de GPS de forma a procurarem os acessos mais próximos para chegar à vítima. Enquanto efetuavam o trajeto, foram recebendo indicações e localizações diferentes de vários telemóveis - quando contactados, ninguém atendia as chamadas.



Esta situação, levou as autoridades a suspeitar que se tratava de uma chamada falsa. Já perto das 15h00, o homem indicou que tinha conseguido escapar e chegar a uma unidade hospitalar para receber cuidados médicos.



Também em Vila Verde, um homem deu o alerta para o desaparecimento da mulher, em Soutelo. Quatro operacionais dos bombeiros locais e vários militares da GNR iniciaram buscas. Afinal, a idosa, de 86 anos, desorientada, tinha seguido de táxi, até casa, em Vila Nova de Gaia. Também aqui, as buscas foram inúteis.