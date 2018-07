Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas na Câmara de Barcelos após contrato suspeito

PJ passaram a pente fino os gabinetes do presidente da autarqui, da vice-presidente e do adjunto e sobrinho do autarca.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 10:54

A Polícia Judiciária de Braga realizou esta quarta-feira buscas na Câmara Municipal de Barcelos.



Os investigadores passaram a pente fino os gabinetes do presidente da autarquia, o socialista Miguel Costa Gomes, da vice-presidente Armandina Saleiro, e, ainda, do adjunto e sobrinho do autarca, Vasco Real.



Em causa estão suspeitas dos crimes de corrupção, abuso de poder e prevaricação tendo em conta os polémicos contratos de segurança privada celebrados com a empresa Gprotect.



Ao que o CM apurou, a autarquia já tinha ultrapassado o limite máximo de valores que podia celebrar com a empresa, em ajuste direto, pelo que o dono da empresa criou outra empresa registada em nome da mulher, para assim contornar a lei e continuar a beneficiar dos contratos com a autarquia barcelense.



Além do núcleo duro de Costa Gomes, a PJ fez ainda buscas ao antigo vice-presidente e deputado da Assembleia da República, Domingos Pereira, e a vários técnicos da câmara. Diversos documentos foram apreendidos. Em comunicado, a câmara refere "aguardar com tranquilidade o desenrolar do processo".