Buscas na Câmara de Barcelos por obras ilegais

A Polícia Judiciária de Braga voltou esta segunda-feira a fazer buscas na Câmara de Barcelos, três meses após a última operação de investigação. Desta vez as suspeitas de corrupção prendem-se com a fiscalização a obras ilegais.Os inspetores da PJ, acompanhados pelo magistrado do Ministério Público titular do processo, apreenderam milhares de documentos nos departamentos de Fiscalização e Contratação Pública. Querem perceber o que leva os fiscais municipais a fazerem "vista grossa" a dezenas de obras particulares sem licenciamento.A investigação do Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto dura há já vários meses e visa a vereadora da fiscalização, Anabela Deus Real. A responsável não foi ainda constituída arguida, o que poderá acontecer em breve, tendo em conta os indícios de prevaricação, abuso de poder e corrupção. A Câmara não se pronuncia.A vereadora terá chamado a si a decisão de todos os processos da Fiscalização, para poder decidir quais os que deveriam ser autuados como contraordenações e os que deveriam "ficar na gaveta" até prescrever.