A Polícia Judiciária (PJ) do Porto, que assumiu o caso, acompanhou esta terça-feira as buscas, assim como a procuradora do Ministério Público (MP) de Guimarães que esteve no terreno durante as mesmas operações.



As buscas em Sande Vila Nova começaram esta terça-feira de manhã, depois de os cães pisteiros das duas equipas cinotécnicas no terreno terem detetado odor a cadáver. No leito do rio era visível uma espécie de embrulho de grandes dimensões preso na vegetação junto às margens.



No entanto, os mergulhadores não conseguiram chegar ao objeto. A ação no terreno é retomada esta quarta-feira, também com mergulhadores, a partir das 09h00.

A última vez que Fernando Conde, de 61 anos, foi visto com vida foi há uma semana, em Sande Vila Nova, Guimarães.O eletricista estaria a discutir com dois homens, cuja identidade é desconhecida, e desde então não voltou a contactar a família.O telemóvel do homem residente em Guimarães foi desligado e o Volvo que conduzia também nunca chegou a ser encontrado.O mistério que envolve o desaparecimento levou as autoridades a tratarem o caso como um sequestro. Esta terça-feira, bombeiros e GNR realizaram buscas no rio Ave, onde os cães pisteiros terão detetado odor a cadáver. O corpo não foi localizado.As hipóteses de ter ocorrido um homicídio, no quadro de um ajuste de contas ou de uma cobrança de dívida, não foram colocadas de parte pelos investigadores, que passam agora a pente fino o passado do homem.