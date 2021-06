O bombeiros de corporações do distrito de Viana do Castelo foram mobilizados esta terça-feira para buscas no rio Lima em Ponte da Barca para tentar encontrar quatro pessoas que estariam desaparecidas. No entanto, tratavam-se de quatro jovens que nunca estiveram desaparecidos.Os jovens estavam no rio, junto as piscinas municipais, quando o alerta foi dado por um colega, mas reapareceram minutos depois junto ao Campo da Feira em Ponte da Barca.

O alerta foi dado pelas 17h02, mas tudo não passou de um susto.