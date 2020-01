Buscas no rio por homem desaparecido em Guimarães terminaram sem sucesso

As buscas no rio Ave, em Guimarães, para tentar localizar um homem de 61 anos que está desaparecido desde 08 de janeiro, foram esta quarta-feira dadas por terminadas, sem sucesso, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Segundo a fonte, as buscas decorreriam desde terça-feira e foram pedidas pelo Ministério Público.

O homem desaparecido reside em Creixomil, concelho de Guimarães.

Saiu de casa na noite de 08 de janeiro, de carro, alegadamente para visitar um cliente nas Caldas das Taipas, também no concelho de Guimarães, e desde então nunca mais foi visto. O telemóvel não dá qualquer sinal e também não há rasto do carro.

O Ministério Público está a investigar o desaparecimento.