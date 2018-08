Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas para encontrar desaparecido em barragem em Ourique retomadas às 08h00

Homem integrava um grupo de 10 britânicos, que seguia numa embarcação e numa boia.

Por Lusa | 07:50

As buscas para encontrar um homem que está desaparecido desde a tarde de segunda-feira na Barragem de Santa Clara, no concelho de Ourique, vão ser retomadas às 08h00, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



Nas buscas, que tinham sido suspensas às 21h13 de segunda-feira, vão participar os bombeiros de Ourique e de Odemira e uma equipa de mergulhadores da Força Especial de Bombeiros.



O homem que está desaparecido integrava um grupo de 10 britânicos, que seguia numa embarcação e numa boia, de acordo com fonte dos bombeiros, acrescentando que o alerta foi dado às 16h54.



O comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourique, Mário Batista, adiantou na segunda-feira à Lusa que seis pessoas seguiam a bordo da embarcação e quatro estavam na boia, que era rebocada pelo barco.



"As quatro pessoas que estavam na boia caiaram à água, tendo três voltado para o barco e um homem está dado como desaparecido", acrescentou o mesmo responsável.



Segundo fonte da GNR, o homem desaparecido tem 29 anos.