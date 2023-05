Buscas para encontrar empresário desaparecido no rio Zêzere vão ser reavaliadas amanhã

A buscas para encontrar o empresário desaparecido no rio Zêzere vão ser reavaliadas amanhã. As autoridades vão fazer um ponto de situação para decidir de que forma vão ou não prosseguir as buscas.A Polícia Judiciária continua a investigar o caso, mas até agora não há indícios de crime. Tudo aponta para um cenário de acidente.O empresário desapareceu há uma semana quando tomava banho no meio do rio com a namorada.Foi a companheira que nadou até à margem para pedir socorro.O barco foi recuperado com as luzes e o motor ligados numa das margens do rio.