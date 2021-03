Encontrado corpo de mãe desaparecida em naufrágio no rio Lima. Marido e filha morreram

Foi encontrado esta terça-feira pelas 17h30 o corpo de uma mulher de cerca de 70 anos no rio Lima, em Viana do Castelo, desaparecida segunda-feira num naufrágio.

As buscas foram retomadas às 07h00, tal como previsto, mobilizando 14 operacionais, com o apoio de quatro veículos e quatro meios náuticos.

"Temos no local elementos das Sapadores e bombeiros voluntários de Viana do Castelo e dois botes e outros dois barcos da Autoridade Marítima de Viana do Castelo", disse a fonte do CDOS.



A vítima terá caído ao rio na sequência de um naufrágio do barco em que seguia juntamente com a filha e o companheiro, no rio Lima, em Santa Marta de Portuzelo, esta segunda-feira, ao fim da tarde.



O alerta foi dado por volta das 19h30 e o corpo da filha foi encontrado meia hora depois. Também o companheiro morreu no naufrágio.