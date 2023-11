Buscas para encontrar mulher em Cascais foram suspensas e serão retomadas no domingo

As buscas para encontrar uma mulher desaparecida desde sexta-feira junto ao Cabo Raso, em Cascais, foram interrompidas ao final da tarde deste sábado e serão retomadas no domingo, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Depois de alegadamente ter sido arrastada por uma onda, enquanto caminhava junto ao Cabo Raso, em Cascais, foram interrompidas [as buscas] ao final da tarde de hoje sem que se tivesse encontrado a vítima", adiantou a AMN em comunicado.

Segundo a mesma fonte, as buscas serão retomadas amanhã [domingo] de manhã.

O alerta foi dado pelas 17h30 de sexta-feira, para a queda de duas pessoas ao mar, junto as falésias do Cabo Raso, em Cascais, distrito de Lisboa.

Em comunicado enviado na sexta-feira, a AMN referiu que "as duas pessoas encontravam-se a caminhar junto ao Cabo Raso, tendo sido arrastadas por uma onda, acabando a mulher por desaparecer no mar".

"À chegada ao local constatou-se que o homem tinha conseguido chegar a terra pelos próprios meios, com a ajuda de populares, apresentando ferimentos ligeiros, tendo sido assistido pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Cascais e, posteriormente, transportado para uma unidade hospitalar pelo INEM", detalhou.

A AMN destacou ainda que as operações foram coordenadas pelo capitão do porto e comando-local da Polícia Marítima de Cascais e contaram com o empenho, por via marítima, de uma embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais e do navio NRP Setúbal, da Marinha Portuguesa.

Por terra, estiveram envolvidos elementos do comando-local da Polícia Marítima de Cascais, dos Bombeiros Voluntários de Cascais e da Proteção Civil de Cascais e, na sexta-feira, uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, acrescentou a AMN.