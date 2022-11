Buscas pelo pescador desaparecido em Espinho foram retomadas

Foram retomadas as buscas, na zona de costa entre Ovar e Espinho, pelo pescador desaparecido, desde o final da tarde desta quinta-feira, a cerca de 14 quilómetros ao largo da praia do Furadouro, em Ovar.Com a coordenação do Comandante da Polícia Marítima de Aveiro, Conceição Dias, as buscas estão a ser feitas, pela via marítima, com as embarcações das estações salva-vidas de Aveiro e de Leixões, a lancha Andrómeda da Marinha Portuguesa e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa.A Polícia Marítima de Aveiro está a patrulhar, também, a costa na zona de Ovar.O pescador, natural da Póvoa de Varzim, era tripulante da embarcação Virgílio Miguel. Várias embarcações de pesca também se associaram ao esforço de buscas.