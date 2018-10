Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas pelo pescador desaparecido retomadas nos Açores, apesar do mau tempo

"Vamos retomar as buscas com os meios aéreos e navais disponíveis, apesar do agravamento do estado do tempo", garantiu o capitão do Porto da Horta.

Por Lusa | 12:52

As buscas pelo pescador da ilha Terceira que está desaparecido desde segunda-feira foram retomadas esta quinta-feira, apesar do mau tempo que se faz sentir nos Açores, com previsão de ondas de seis metros e rajadas de vento até 95 quilómetros por hora.



"Vamos retomar as buscas com os meios aéreos e navais disponíveis, apesar do agravamento do estado do tempo", garantiu esta quinta-feira o capitão do Porto da Horta, Rafael da Silva, em declarações aos jornalistas.



A embarcação onde seguiam três pescadores naufragou na madrugada de segunda-feira, depois de se ter incendiado, a cerca de 10 milhas a sul da ilha Terceira e a cerca de 20 milhas a leste de São Jorge, já muito afastado da costa.



Na altura, um dos pescadores conseguiu nadar até à costa da ilha de São Jorge e alertar as autoridades, que iniciaram as buscas, na tentativa de encontrar os dois tripulantes que se encontravam desaparecidos.



Na manhã de quarta-feira, foi encontrado, já sem vida, o corpo do mestre da embarcação que naufragou, mas continua desaparecido o terceiro elemento da tripulação.



Nas buscas continuam envolvidos meios aéreos da Força Aérea, um navio patrulha oceânico da Marinha e duas embarcações da Polícia Marítima e da Estação Salva-vidas da Horta, apesar do aviso amarelo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera lançou para as ilhas do Grupo Central e Ocidental.



De acordo com as previsões meteorológicas, as ondas do mar poderão atingir os seis metros de altura e o vento poderá soprar com rajadas até 95 quilómetros por hora, acompanhado de precipitação forte.



O Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores aconselha, perante estas condições climatéricas, que a população "não pratique atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira mar".