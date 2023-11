As autoridades vão intensificar as buscas pela mulher, de nacionalidade colombiana, que caiu ao mar, no cabo Raso, Cascais, na sexta-feira. Esta segunda-feira, dia em que se regista uma melhoria das condições meteorológicas, as autoridades vão recorrer a drones para procurar a mulher.O homem que foi resgatado com vida, namorado da desaparecida, já teve alta hospitalar e está a receber acompanhamento psicológico.sabe que a família da mulher já está a caminho de Portugal. Assim que chegarem também vão receber acompanhamento psicológico.