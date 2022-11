Retomadas as buscas por homem desaparecido no rio Tejo em Vila Velha de Ródão

As buscas por um homem de 38 anos que desapareceu no sábado, no rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, foram retomadas hoje de manhã, informou a Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, estão no local nove elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão e de Castelo Branco, bem como a GNR.

O homem foi dado como desaparecido, no sábado, após o afundamento da embarcação em que seguia.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 17h28, "por um popular que se apercebeu do sucedido".

O homem "estava [a bordo] de um bote que se terá afundado", referiu uma fonte da Proteção Civil à agência Lusa, naquele dia.

Após o alerta, os bombeiros e a GNR iniciaram as operações de busca.