Buscas por idosa desaparecida em Coimbra alargadas na sexta-feira

A mulher de 76 anos com doença de Alzheimer que desapareceu esta quinta-feira de casa, nos arredores de Coimbra, continua por encontrar, confirmou fonte da PSP, ao adiantar que as buscas serão alargadas na sexta-feira.

Segundo fonte da PSP de Coimbra, a partir das 08h00 de sexta-feira as buscas serão intensificadas com o alargamento do perímetro e durante a noite a zona será percorrida pelos agentes, no âmbito do policiamento de proximidade.

De acordo com a mesma fonte, a GNR e várias corporações de bombeiros da zona de Coimbra estão também em alerta.

Nas últimas horas, a operação de busca, liderada pela PSP de Coimbra com o apoio de meios da Proteção Civil e das corporações de bombeiros Sapadores e Voluntários, envolveu um 'drone' (veículo aéreo não tripulado) daquela força policial.

A desaparecida é uma mulher de 76 anos, residente no Bairro da Liberdade, na periferia urbana norte da cidade, que terá saído de casa "quando o marido, também idoso, estava a descansar".

Envolvidos nas buscas estiveram 21 operacionais e seis viaturas, apoiados por diversos populares e familiares da desaparecida.