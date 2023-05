Buscas por Maddie McCann já custaram 15 milhões de euros

Kate e Gerry McCann assinalaram esta quarta-feira o 16.º ‘aniversário’ desde que Madeleine desapareceu na praia da Luz, em Lagos, com um poema de Clare Pollard. Dizem que continuam a “aguardar ansiosamente por desenvolvimentos no caso” uma vez que “a investigação prossegue”.



A irmã de Maddie, Amelie, que tem hoje 18 anos, falou pela primeira vez em pública da tragédia: “É uma ocasião triste”, afirmou. Passados 16 anos e quase 15 milhões de euros gastos – valor que o Governo britânico já atribuiu para que as buscas continuassem –, os investigadores britânicos continuam sem apresentar qualquer pista sobre o que aconteceu a 3 de maio de 2007.