O Governo britânico está perto de aprovar novo financiamento à investigação do desaparecimento de Madeleine McCann, vista pela última vez, em 2007, no Algarve. Segundo a imprensa inglesa desta segunda-feira, o Home Office, equivalente ao Ministério da Administração Interna português, deverá desbloquear mais 345 mil euros para financiar as diligências a realizar pela Polícia Metropolitana (Met), em 2023.









