Buscas por mulher de 79 anos desaparecida no concelho de Gondomar interrompidas às 18h00

As buscas por uma mulher de 79 anos esta quarta-feira desaparecida em São Pedro da Cova, no concelho de Gondomar, foram interrompidas cerca das 18h00, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A mulher, residente em São Pedro da Cova, segundo o alerta dos familiares feito à GNR de Fânzeres, está desaparecida desde manhã, tendo as buscas se iniciado pelas 14h50.

"Devido ao pôr-do-sol as buscas foram interrompidas cerca das 18h00", disse à Lusa a fonte do CDOS.

Segundo fonte da Guarda, a desaparecida foi vista pela "última vez no Alto do Ramalho, perto da aldeia de Couce, no lado de São Pedro da Cova".

A aldeia de Couce situa-se entre as serras de Pias e de Santa Justa, entre Valongo e São Pedro da Cova, perto do Rio Ferreira.

As buscas começaram por ser feitas por militares da GNR, com o auxilio do brigadas cinotécnicas, acrescentou a Guarda, que mais tarde recebeu o auxílio dos bombeiros locais, envolvendo, à data em que foram interrompidas 20 operacionais da GNR e dos Bombeiros de São Pedro da Cova.

"Começámos as buscas pela zona de residência, alargando depois ao Alto do Ramalho e aldeia e Couce, e continuaremos a alargar o perímetro enquanto houver luz solar", acrescentou a fonte da Guarda.

As buscas serão retomadas na quinta-feira após o nascer do sol, precisou a mesma fonte.