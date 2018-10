Buscas por pescadores desaparecidos ao largo de Esmoriz retomadas

Naufrágio fez um morto e uma pessoa foi resgatada com vida.

Por Lusa | 08:27

As buscas para encontrar os três pescadores desaparecidos ao largo de Esmoriz, no distrito de Aveiro, continuam esta terça-feira de manhã, depois de durante a noite terem sido infrutíferas, segundo o comandante Fernando Pereira da Fonseca.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN) disse que as buscas feitas durante a noite pela corveta Jacinto Cândido foram infrutíferas e às 08h00 já estavam mais meios no local para continuar a procurar os pescadores.

"Não encontrámos os pescadores desaparecidos. As buscas continuam hoje de manhã com a corveta Jacinto Cândido e com os mesmos meios empenhados na segunda-feira por mar e terra. Estamos também à espera para saber quantos meios aéreos vamos ter por parte da Força Aérea", disse.