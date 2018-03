Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas por turista desaparecido na Madeira sem resultados

Operações serão retomadas este sábado.

Por Lusa | 20:02

As buscas para encontrar o turista britânico que foi arrastado por uma onda na Madeira, na quarta-feira, voltaram a ser infrutíferas durante esta sexta-feira e serão retomadas no sábado, informou a capitania do Funchal, num comunicado.



Segundo a mesma fonte, as buscas envolveram hoje o navio patrulha "Figueira da Foz" e embarcações salva-vidas, cobriram toda a orla costeira desde Câmara de Lobos (concelho vizinho do Funchal, a oeste) até à Ponta da Oliveira, a leste. Estiveram envolvidos meios da Marinha, da Autoridade e Polícia Marítima, da Associação Madeirense para Socorro no Mar (SANAS) e do Serviço Regional de Proteção Civil.



As buscas "centraram-se no local onde o turista terá desaparecido", na zona da Praia Formosa, tendo decorrido "desde a Ribeira dos Socorridos até à Doca do Cavacas", e contaram com a participação de nadadores-salvadores da Frente Mar Funchal e elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.



Estes meios estiveram em atividade para tentar encontrar o homem "até ao pôr do sol".



Segundo o mesmo comunicado, está "previsto que as buscas continuem na orla costeira, concentrando os meios nas zonas onde existem evidências de confluência de objetos provenientes da ação das correntes marítimas".



Na quarta-feira, dia em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha colocado a orla costeira na zona sul da ilha da Madeira sob aviso vermelho (o mais grave numa escala de quatro) devido à forte ondulação, um homem foi arrastado por uma onda na Praia Formosa, no Funchal, tendo o alerta sido dado cerca das 23:00 daquele dia.