Busto de Baden-Powell, fundador do escutismo, vandalizado em Coimbra

Um busto do fundador do escutismo, Baden-Powell, instalado numa rotunda de Coimbra foi hoje decepado, denunciou o núcleo regional do Corpo Nacional de Escutas (CNE), que repudiou aquela vandalização.

Em nota enviada à agência Lusa, o Núcleo Centro-Norte da Região de Coimbra do CNE sustenta que a vandalização do busto em pedra calcária ocorreu na madrugada de hoje, numa rotunda localizada na zona de Santa Clara.

"Os atos de manifestação não se realizam com vandalismo. Qualquer tipo de manifestação tem que ser ordeira, sob pena de perder toda a credibilidade", refere o comunicado dos Corpo Nacional de Escutas, assinado pelo chefe de núcleo, Frederico Marques dos Santos.