Cabeça de homem encontrada em Tavira a 150 quilómetros de distância do resto do corpo

a cerca de 150 quilómetros de distância do resto do corpo.

O corpo de um homem entre 25 a 30 anos foi encontrado desmembrado junto ao farol do cabo de São Vicente em Sagres.O carro da vítima foi encontrado nesse local.A cabeça foi encontrada por um casal de turistas na zona de Tavira junto ao Pego do Inferno,A PJ está a investigar os contornos do crime com contornos macabros.