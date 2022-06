Um homem de 58 anos, de nacionalidade brasileira, em fuga à Justiça portuguesa desde 2007 após ter cometido um homicídio em território nacional, foi preso no estado brasileiro de Espírito Santo. Aguarda agora ida a tribunal por este crime e por uma violação cometida já naquele país.









‘Cabeça de Tigre’, alcunha que o foragido ganhou por ter a cabeça tatuada com a imagem do animal, foi encontrado escondido numa zona rural. Foi preso por equipas bem armadas da Polícia Federal, por ser considerado muito perigoso.

Os órgãos de comunicação social brasileiros que noticiaram a detenção não adiantam pormenores sobre o crime cometido por ‘Cabeça de Tigre’ em Portugal. Referem, no entanto, que a Procuradoria portuguesa acabou, após acordo com a Procuradoria brasileira, por enviar o processo deste crime de sangue para julgamento no país de origem do arguido. ‘Cabeça de Tigre’ cometeu ainda uma violação em 2013. Deverá agora ser julgado no Brasil pelos dois crimes.