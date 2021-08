Cabeçada atira inspetor do SEF para o hospital

Um migrante marroquino de 25 anos, ao que tudo indica um dos que entraram no Algarve na rota ilegal de botes, agrediu esta terça-feira à cabeçada, na sala de audiência de um tribunal do Porto, um inspetor do SEF que sofreu ferimentos graves – um grande golpe com sangramento – e foi levado ao hospital para exames.Segundo explicou aofonte oficial do SEF, o estrangeiro estava a ouvir a decisão da juíza em libertá-lo após ter provocado desacatos, danos e sido agressivo na Unidade Habitacional de Santo António, no Porto. Foi levado também ao hospital para avaliação psiquiátrica.outras fontes, o agressor fora libertado dessa unidade habitacional após se terem esgotado os prazos legais de detenção provisória (no âmbito da migração ilegal). Foi apanhado de novo pela PSP, há poucos dias, por se ter tornado indigente nas ruas do Porto.