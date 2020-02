Cabecilha de gang em Faro fica em prisão preventiva

Três homens, com 21,34 e 64 anos, foram detidos pela GNR de Faro por roubos e tentativa de furto a uma rent-a-car, bem como por uma tentativa de extorsão ao dono de um bar para que contratasse os serviços de segurança privada que forneciam, e presentes a tribunal.



O detido de 34 anos ficou em preventiva enquanto espera pela colocação de pulseira eletrónica. O mais novo ficou com apresentações trissemanais, proibido de contactar com os outros arguidos e de executar serviços de segurança privada. O outro saiu com Termo de Identidade e Residência.

