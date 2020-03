Cabecilha de rede de segurança ilegal apanha sete anos e meio de prisão

Foi esta sexta-feira condenado a sete anos e meio de prisão, com pena efetiva, o cabecilha de uma rede de 24 arguidos que impunha, pela violência, serviços de segurança ilegal em estabelecimento de diversão noturna da Margem Sul do Tejo e do Algarve.

Sérgio VSérgio Valério foi considerado culpado de 52 crimes de falsificação de documentosalério foi considerado culpado de 52 crimes de falsificação de documentos, e ainda como instigador de crimes de coação, extorsão, e autor de um crime de posse ilegal de arma.

Quanto aos restantes arguidos, o coletivo de juízes das Varas Criminais de Lisboa decidiu condenar outros 17 a penas de prisão suspensas na sua execução (entre os quais está a aplicada a um agente da PSP, responsável pela formação ilegal dada aos seguranças), e absolver outros cinco.

O procedimento criminal contra a empresa ‘AWS’, que efetuava os serviços ilegais de segurança, foi extinto devido ao fecho de portas da mesma.

Os crimes de associação criminosa, pelos quais todos os arguidos estavam pronunciados, foram deixados cair pelo coletivo de juízes.