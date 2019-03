Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabecilha de violento gang do Valbom fica em liberdade

‘Bianchi’ tenta escapar aos inspetores da PJ durante vigilância.

Por Tânia Laranjo, José Eduardo Cação e Liliana Rodrigues | 08:42

Hélder ‘Bianchi’, ex-cabecilha do violento gang de Valbom, tentou escapar quando viu os inspetores da PJ do Porto que o vigiavam, quarta-feira, em Santo Tirso, e obrigou-os a efetuarem disparos para o ar. Foi detido.



Já no ano passado, tentara atropelar inspetores que o iam deter, durante uma vigilância, após assaltos à mão armada a carrinhas de tabaco e de valores. Foi esta quinta-feira presente a uma juíza do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, indiciado por tentativa de homicídio. O Ministério Público considerou que o crime em causa era de dano com violência. Saiu em liberdade, sujeito a apresentações diárias às autoridades.



‘Bianchi’ estava desaparecido desde o ano passado. É ainda suspeito de envolvimento num assalto em que um inspetor da PJ do Porto foi baleado. Nessa altura era o cabecilha do gang da Giesta, que foi entretanto desmantelado pela PJ, tal como aconteceu com o gang de Valbom - um dos mais violentos da Área Metropolitana do Porto -, durante a Operação Charlie, em 2008.



O grupo de Valbom protagonizou uma onda de assaltos no Norte do País, com especial incidência nas cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia. Entre os crimes cometidos há assaltos a ourivesarias, carjacking, tráfico de droga e tentativas de homicídio em discotecas, incluindo contra membros do antigo gang da Ribeira, de Bruno Pidá.



Durante o julgamento do gang de Valbom algumas testemunhas foram coagidas. Bianchi já cumpriu pena, mas entretanto saiu em liberdade.