Cabecilha dos assaltantes das armas de Tancos calado em tribunal. Ladrão espera em liberdade

João Paulino, o ex-fuzileiro que é tido como o cabecilha dos assaltantes das armas de Tancos, esteve esta quarta-feira em silêncio no Tribunal de Monsanto. Foi chamado pelo juiz Carlos Alexandre, no âmbito da instrução do processo, mas recusou-se a prestar declarações.À saída, Melo Alves, o seu advogado, confirmou a libertação iminente - noticiada em primeira mão pelo- por exceder o prazo de prisão preventiva. Mas acredita que não será preso no âmbito de outro caso - o assalto às armas da PSP, onde aliás já foi acusado pelo Ministério Público.Melo Alves assegurou também que o silêncio de João Paulino se deve exclusivamente ao tratamento diferenciado que foi dado à defesa e à acusação. "Queremos ter as mesmas armas. Se houve duas ações encobertas [da PJ], temos o direito de conhecê-las", disse o advogado do arguido.Recorde-se que, segundo o Ministério Público, foi João Paulino quem combinou com os militares da GNR devolver as armas. A PJ Militar entrou também na encenação, simulando ter encontrado as armas.