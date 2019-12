Cabecilhas de gang das bicicletas levam penas pesadas em Portimão

Onze e nove anos e meio de prisão. Foram estas as penas a que foram condenados, no Tribunal de Portimão, dois jovens de 22 anos, considerados os cabecilhas de um gang que se dedicava a furtar motociclos, ciclomotores e bicicletas. Estão atualmente em prisão preventiva, situação em que irão continuar durante os trâmites do processo.Mais três arguidos foram condenados a penas de prisão, embora suspensas na sua execução. Um outro arguido foi condenado a uma pena de multa e o sétimo deles foi absolvido.Os crimes ocorreram entre dezembro de 2018 e março deste ano, tendo o coletivo de juízes dado como provada a quase totalidade da acusação. Os arguidos, então com idades entre os 17 e os 21 anos, foram detidos pela PSP e acusados de furto qualificado. Em março passado, um dos cabecilhas do grupo sofreu um acidente com um motociclo furtado, tendo sofrido ferimentos graves. Foi o primeiro a ser detido. Quando o acidente ocorreu, andavam quatro dos arguidos no motociclo, mas só o ferido foi detido.A PSP deteve os restantes elementos do grupo em maio, incluindo o segundo líder do gang, mediante mandado de detenção. Alguns assumiram em tribunal que furtavam os veículos "para passear" e mostraram-se arrependidos. No mesmo dia, o arguido que foi condenado a onze anos apanhou mais dois anos e quatro meses de prisão noutro processo, por furto de dinheiro de uma máquina de tabaco.