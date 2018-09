Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabeleireira assalta habitações de clientes

Arguida aproveitava a altura em que as mulheres tratavam do cabelo para lhes furtar as chaves da carteira e fazer os furtos. Caso ocorreu no Entroncamento.

Por João Nuno Pepino | 01:30