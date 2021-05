A cabeleireira acusada de esfaquear uma outra mulher numa discoteca manteve-se em silêncio perante o coletivo de juízes do Tribunal de Santa Maria da Feira, onde começou esta sexta-feira a ser julgada pelo crime de homicídio na forma tentada qualificado. A agressão aconteceu na madrugada de 7 de setembro de 2019.





A arguida, de 39 anos, foi detida pela Polícia Judiciária do Porto três meses depois do crime. Na altura, foram apreendidas uma navalha, uma arma de fogo alterada e uma soqueira. “É preciso verificar em que termos essa apreensão foi feita e num momento diferente. As armas pertenciam ao falecido pai da minha constituinte, conforme consta nos autos”, disse ao, Nelson Sousa, advogado da arguida.