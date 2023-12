Uma cabeleireira que é suspeita de ter inventado um cancro para burlar um cliente em 81 mil euros ficou silêncio no julgamento, esta quarta-feira, no Tribunal de São João Novo, no Porto. A filha desta mulher está a ser julgada também por recetação e ficou igualmente calada diante dos juízes.









O caso ocorreu em 2017 em Vila Nova de Gaia. A cabeleireira dizia ao cliente que estava insolvente e que tinha graves problemas de saúde. Pedia dinheiro para tratamentos médicos. Também inventou ter sofrido um acidente.