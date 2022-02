A Polícia Judiciária deteve um cidadão estrangeiro, de 35 anos, por ser suspeito de abusar sexualmente de quatro vítimas menores, com idades entre os 10 e os 16 anos, em Cascais.



O homem, cabeleireiro, abusava das vítimas no estabelecimento comercial onde trabalhava. "Submetia as suas clientes menores a sevícias sexuais, enquanto interagia com as mesmas no âmbito da sua atividade profissional", pode ler-se no comunicado da PJ.





Os factos ocorreram entre os finais de 2019 e setembro de 2021.