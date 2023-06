Um cabeleireiro, de 28 anos, acusado de se fazer passar por mulher para roubar outros homens em alegados encontros sexuais, ficou esta quinta-feira em silêncio no Tribunal de Coimbra. Já as vítimas contaram os momentos de pânico que viveram depois de combinarem encontros com “uma menina”: “Quando lá cheguei fui atacado com uma faca grande pelas costas”.









O arguido, que na primeira situação atuou em conjunto com um estudante de 18 anos, é acusado de se identificar nos anúncios como ‘Daniela’ ou ‘Jéssica’, prometendo sexo em troca de dinheiro. Quando os clientes chegavam ao local combinado, eram assaltados sob ameaça de uma faca de cozinha. Estão em causa cinco assaltos, quatro dos quais ocorreram numa semana, entre final de 2021 e maio de 2022.