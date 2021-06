Cabo Costa regressa à prisão de Évora após cumprir primeira saída precária

concedida pelo Tribunal de Execução de Penas.





Passaram 15 anos desde que o serial killer de Santa Comba Dão foi encarcerado pelos homícidios.



As famílias das vítimas do homicida, que hoje tem 68 anos, assumem estar em choque com o facto de o criminoso poder gozar de saída precária: “É uma tristeza e uma vergonha, mas é a Justiça que temos”, afirmam.

Cabo Costa regressou esta quinta-feira ao Estabelecimento prisional de Évora depois de ter cumprido três dias da primeira saída precária,Chegou sozinho, pouco depois das 07h00 desta quinta-feira depois de ter cumprido os dias numa instituição religiosa na região.Recorde-se que o homicida já cumpriu 15 anos de uma pena de 25 pelo triplo homicídio de três jovens em Santa Comba Dão, entre 2005 e 2006.