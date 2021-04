Um cabo da Força Aérea fez uma espera e espancou uma furriel até a deixar inconsciente, numa caserna do Campo de Tiro de Alcochete, apurou oFonte oficial da Força Aérea, sem adiantar pormenores, confirmou esta quarta-feira a “ocorrência muito grave” e acrescentou que foi acionada a PJ Militar, que investiga. De acordo com outras fontes, os dois militares, ambos com cerca de 25 anos, tinham estado num conví...