Cabo da GNR absolvido de corrupção

Não ficou provado que o militartenha recebido algo da parte de dois empresários, que também foram absolvidos.

Por J.C.R. | 08:31

Manuel Matias, um militar da GNR acusado de corrupção passiva, e os dois empresários que, de acordo com o Ministério Público o tinham ‘comprado’, foram ontem absolvidos no Campus da Justiça, em Lisboa.



O cabo, que presta serviço na Unidade Nacional de Trânsito, foi julgado por fornecer informações sobre operações de fiscalização a Joaquim Clemente e Lourenço Silva, que desta forma escapavam ao controlo das autoridades. No entanto, durante o julgamento, não ficou provado que o militar tenha recebido algo em troca.