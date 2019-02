Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabo da GNR ataca vizinho à catanada com vários golpes

António Máximo, militar de 59 anos na reforma, montou emboscada à vítima na rua, em Alcácer do Sal.

Por Sofia Garcia | 01:30

A vítima de um antigo cabo da GNR de Alcácer do Sal está há mais de três anos à espera de justiça, depois de em agosto de 2015 António Máximo Silvestre, à época com 59 anos, quase lhe ter tirado a vida. ‘Máximo’, alcunha do militar na reforma, e Manuel Cabeças, a vítima, eram vizinhos em Santa Catarina de Sítimos, Alcácer do Sal.



As desavenças entre os dois eram conhecidas e, na noite de 28 de agosto, Manuel, com 44 anos, foi atacado a golpes de catana que o atiraram para uma cama de hospital.



"Só me lembro de ver um bordão a vir na minha direção, que consegui evitar. Depois deu- -me catanadas nas pernas para eu não fugir", recorda a vítima ao CM. A acusação aponta para homicídio qualificado na forma tentada e ameaça agravada.



O antigo cabo da GNR, com um pau e uma catana de 60 cm de lâmina, esperou Manuel junto a um snack bar, numa rua escura. Atacou-o primeiro com o pau e desferiu-lhe depois três golpes de catana na perna esquerda, três na perna direita, um nas costas e outro na cabeça.



Os gritos da vítima alertaram uma vizinha e Máximo fugiu. Chegou a estar em prisão preventiva mas agora aguarda o julgamento em liberdade. "Tenho sido perseguido e ando fugido, não posso mais viver com as minhas filhas como antes. Tenho receio de um ataque", diz a vítima.



A data do julgamento já esteve marcada mas foi adiada. "Não volto lá, ele controla tudo desde Alcácer até Santiago", assegura Manuel Cabeças. A defesa da vítima tem tentado que o seu constituinte possa fazer exames noutra cidade mas sem sucesso.



Ameaça vizinha

Na noite do crime, Máximo ameaçou ainda uma vizinha com uma arma. A mulher tinha apresentado queixa na GNR sobre os cães que o arguido deixava soltos e que atacavam animais da vizinhança.



Armas em casa

Numa busca à casa do arguido, as autoridades encontraram, dispersas por vários locais da habitação, diversas armas e munições, algumas com manuscritos referentes a uma Escola da GNR.



Vida do avesso

Desde 2015, Manuel Cabeças, agora com 47 anos, tem vivido em casas emprestadas e atualmente vive num pequeno abrigo improvisado, numa zona de mato, sozinho, com medo de ser seguido.