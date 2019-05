Cabo do exército expulso de missão por usar viatura militar para visitar amigo

Um cabo do Exército foi expulso da missão portuguesa na República Centro-Africana, após ter usado uma viatura militar para ir visitar um amigo naquele país africano, desviando-se da missão normal.Um segundo militar abandonou igualmente a base nacional naquele país, desta feita por diagnóstico de doença mental.A notícia foi esta segunda-feira confirmada pelojunto do porta-voz do Estado Maior-General das Forças Armadas (EMGFA). Sem adiantar muitos pormenores sobre a situação, o comandante Coelho Dias referiu "que se trata de uma questão operacional ligada ao Exército".sabe que o militar expulso, um cabo do Regimento de Comandos, usou um jipe que estava a ser seguido por mecanismos de georreferenciação militares. Está agora sujeito a um processo disciplinar militar.O segundo militar saiu da base da República Centro-Africana por ter sintomas de doença psiquiátrica.