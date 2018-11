Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cabo na hélice deixa veleiro em perigo

Catamarã espanhol com dois tripulantes pediu ajuda a um quilómetro da praia da Rocha, em Portimão.

Por Ana Palma | 10:16

Um cabo preso numa das hélices deixou em dificuldades o catamarã espanhol ‘Footloose’, pelas 21h00 de sábado, a cerca de um quilómetro da costa, frente à praia da Rocha, com dois tripulantes de 59 e 64 anos a bordo.



A situação foi resolvida pela autoridade marítima e o veleiro encaminhado para a marina de Portimão, depois de inicialmente se ter pensado que havia dois barcos em dificuldades, devido a uma confusão com o nome e a localização da embarcação.



O Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa recebeu dois alertas, sensivelmente ao mesmo tempo. Um enviado de forma automática, pelo equipamento rádio do catamarã, colocava-o ao largo da praia da Rocha e identificava-o como ‘Footloose’. O outro, feito por um dos tripulantes, via rádio, identificou a embarcação pelo nome de ‘Embata’ e situou-a próximo de Albufeira.



Para responder às duas situações foi mobilizado o salva-vidas de Ferragudo e a lancha da Polícia Marítima de Portimão, e foi solicitada a colaboração de um barco na marina de Albufeira, onde embarcou um agente da Polícia Marítima local.



As autoridades chegaram rapidamente ao ‘Footloose’, e um dos elementos do salva-vidas resolveu o problema, cortando o cabo que prendia a vela à hélice. Nessa altura, ao falar com os tripulantes, perceberam que só havia um alerta - a embarcação estará a mudar de nome e a localização correta era a fornecida automaticamente pelo equipamento do barco.