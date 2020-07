Cabo Vânia perde luta pela vida após ser atropelada na A1

Vânia Martins, cabo da GNR envolvida num acidente na A1 há uma semana, não resistiu aos ferimentos e morreu ontem no Hospital de São José, em Lisboa. A militar, de 30 anos e natural da aldeia de Moitas, Proença-a-Nova, estava em morte cerebral desde o acidente, que também tirou a vida ao guarda Carlos Pereira, de 28 anos, natural do Fundão.





“A Guarda Nacional Republicana está de luto. As nossas sentidas condolências e apoio à família e amigos da nossa militar do Destacamento de Trânsito de Santarém, que faleceu [...] no cumprimento da missão, zelando pela segurança dos cidadãos”, lamentou ontem o Comando Geral.