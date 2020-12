Um cidadão cabo-verdiano de 28 anos acusa inspectores do SEF de o algemarem e arrastarem no Aeroporto de Lisboa esta sexta-feira à noite, segundo revela o Público.



A mulher da vítima diz que lhe "amarraram os pés e as mãos, lutaram com ele para o meter à força no avião" para Cabo Verde, revela o mesmo meio.

