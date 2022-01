O despacho, assinado pelo diretor do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, é claro: “Importará, previamente, proceder, com todas as consequências legais processuais que lhe são inerentes, à constituição formal como arguidos daqueles dois indivíduos”. Trata-se de Eduardo Cabrita, ex-ministro da Administração Interna, e Nuno Dias, responsável pela segurança da comitiva no dia em que o carro oficial do governante atropelou mortalmente o trabalhador Nuno Santos, de 43 anos, na A6.