Caça à multa revolta patrulheiros da GNR

Há vários postos territoriais da GNR, em especial no Norte do País, onde o efetivo se queixa de pressão por parte dos comandantes, que exigem mais multas.Uma das situações, a do posto de Mondim de Basto, foi denunciada pelo Movimento Zero, enquanto outra é a do posto de Lebução, Chaves, onde o comandante fez um mapa onde identifica os militares que, segundo diz, não cumprem os objetivos.A missiva do comandante do posto de Mondim de Basto é de junho e nela revela-se descontente com as 5 multas passadas pelos militares. E liga o resultado a uma alegada simpatia dos subordinados pelo Movimento Zero. "Alerto que este comportamento não contribui para a segurança dos cidadãos, em especial a segurança rodoviária", refere na carta, acrescentando : "Os militares podem sofrer consequências disciplinares".César Nogueira, presidente da Associação dos Profissionais da GNR, disse aoter conhecimento desta situação, e de outras semelhantes. Como exemplo apontou o caso do posto de Lebução, Chaves."Foi-nos enviado um mapa, feito pelo comandante, no qual os 7 militares do posto estão identificados com cores. Aqueles que o comandante considera não cumprirem os limites de multas, estão identificados a vermelho", explicou César Nogueira. "Nós já denunciámos isto várias vezes ao comando-geral. Com a falta de meios humanos e materiais que existe na GNR, nada disto é justificável", concluiu. O Correio da Manhã pediu, por escrito, uma reação à GNR. A mesma não chegou em tempo útil.O Movimento Zero nasceu de forma espontânea no Comando da PSP de Lisboa, depois de em abril deste ano 8 agentes da PSP da Amadora terem sido condenados por agressões a civis.de julho de 2019. Data da primeira manifestação pública do Movimento Zero. Decorreu em Lisboa, durante a cerimónia de aniversário da PSP. Agentes viraram costas ao palco.Além de prometerem reduzir as multas, os membros deste movimento, da PSP e GNR, prometem só entrar em bairros problemáticos de todo o País com apoio de unidades especiais.