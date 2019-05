Caça F-16 melhorado regressa à Força Áerea Portuguesa

A Força Áerea Portuguesa (FAP) já recebeu a primeira de três aeronaves F-16 modernizadas, que tinham sido adquiridas em 2013 aos Estados Unidos, disse à Lusa o porta-voz da FAP.A aeronave foi recebida a 8 de maio, na base aérea de Monte Real, depois de ter passado por modernização na OGMA, em Alverca, onde ainda permanecem as outras duas.Segundo Manuel Costa, a entrega da segunda aeronave está prevista para o final de julho e a última no final do ano.As intervenções nas aeronaves iniciaram-se em 2015. Concluídos os trabalhos, as três aeronaves vão juntar-se ao esquadrão 201 ‘Falcões’ e 301 ‘Jaguares’, em Monte Real.Manuel Costa explicou que a integração destas aeronaves "vai permitir reajustar a operacionalidade da FAP, depois da venda dos 12 F-16 à Roménia".O negócio representou um lucro para o Estado de 181 milhões de euros, 163 milhões dos quais já pagos a Portugal.A FAP trabalha atualmente com 30 F-16, que patrulham o espaço aéreo português.